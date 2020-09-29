Сообщается, что руководство "Арсенала" уже имело разговор с 54-летним специалистом, однако Кононов пока не согласился возглавить тульскую команду.
Последним клубом Кононова была "Рига", которую он покинул в этом месяце из-за семейных проблем.
Напомним, что Кононов ранее уже был главным тренером "Арсенала" с июня по ноябрь 2018 года.
В текущем сезоне РПЛ "Арсенал" занимает 12-е место, набрав 8 очков.
Источник: "СЭ"
Кононов может вновь возглавить "Арсенал"
Тульский "Арсенал" рассматривает кандидатуру Олега Кононова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
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