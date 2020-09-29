"Могу представить, что останусь в "Ганновере" и во втором дивизионе, если все будет хорошо. Это не зависит от выхода в Бундеслигу", - приводит слова словенца Sportbuzzer.
Напомним, что "Ганновер" выступает во второй Бундеслиге. Бийол дебютировал за немецкий клуб в игре с "Оснабрюком", проведя на поле все 90 минут. 3 октября "Ганноверу" предстоит домашний матч с "Айнтрахтом Б".
Контракт 21-летнего футболиста с ЦСКА действует до лета 2023 года. В сентябре "армейский" клуб подтвердил переход Бийола в "Ганновер" на правах годичной аренды с правом выкупа.
В минувшем сезоне РПЛ в составе ЦСКА хавбек провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Арендованный у ЦСКА Бийол готов остаться в "Ганновере" на постоянной основе
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий в аренде за "Ганновер", готов остаться в немецком клубе на постоянной основе
Фото: ПФК ЦСКА
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