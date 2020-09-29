В услугах 26-летнего форварда заинтересован "Вольфсбург", который готов подписать с ним полноценный контракт. В то же время сообщается, что немецкий клуб будет вынужден отказаться от сделки, если "Динамо" запросит за игрока 20 млн евро.
Также на Филиппа претендует "Штутгарт", но "швабы" готовы арендовать игрока, а не покупать.
В текущем сезоне РПЛ Филипп в составе "Динамо" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Kicker
Источник: Филипп интересен "Вольфсбургу" и "Штутгарту"
Немецкий нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп может вернуться на родину.
Фото: ФК "Динамо"
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