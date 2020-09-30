Спортдиректор "Химок": Ломовицкий расторг арендное соглашение с клубом

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитник Александр Ломовицкий покинул команду.
Фото: ФК "Химки"
— Ломовицкий расторг арендное соглашение с нами. У него такая опция была прописана в соглашении, — рассказал Ульянов в интервью Sport24.

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, что клуб не собирается возвращать футболистов после каждого забитого гола.

22-летний Ломовицкий забил победный гол за подмосковный клуб в матче с "Динамо" (1:0).

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Теги: Спартак Химки Ломовицкий
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