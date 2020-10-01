— Интерес к Эктору Эррере и Родриго Де Паулю? Я на теоретические вопросы не отвечаю, давайте дождемся закрытия европейского трансферного окна и тогда будем уже говорить, — рассказал функционер в интервью Sport24.
30-летний Эктор Эррера выступает за мадридский "Атлетико". В двух матчах текущего сезона футболист ни раз не появился на поле Transfermarkt оценивает мексиканца в 16 млн евро.
26-летний Родриго де Пауль оценивается в 30 млн евро. В текущем сезоне Серии А аргентинец провёл два матча, но не отметился результативными действиями.
Медведев не стал комментировал интерес к Эррере и де Паулю
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи, об интересе клуба к полузащитникам Эктору Эррере и Родриго де Паулю.
Фото: ФК "Зенит"
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