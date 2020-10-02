"Принципиальная договоренность по аренде Мирзова есть. Готовим документы. Как подпишем, так объявим", - сказал Ульянов.
Ожидается, что арендное соглашение с Мирзовым будет подписано до конца текущего сезона.
27-летний полузащитник перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году за 4 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ Мирзов в составе "Спартака" провел один матч.
Источник: Чемпионат
Спортдиректор "Химок": есть принципиальная договоренность по аренде Мирзова
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о переходе полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
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