— Очередная травма Кокорина? Ну, до этого тренер считал, что Кокорин проигрывает конкуренцию своим прямым конкурентам. Ходят слухи, что он хочет перебраться в другой клуб до закрытия трансферного окна. Может быть, с этим связано, — рассказал Кафельников в интервью Sport24.
Кафельников не решил ответить на вопрос о целесообразности покупки Кокорина, так как считает, что у клуба есть владелец и генеральный директор, которые знают, что лучше. Он добавил, что это сугубо их личное дело.
Напомним, 29-летний Кокорин пополнил состав "Спартака" на правах свободного агента летом текущего года. Начало сезона он пропустил из-за травмы, а сегодня наставник "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что Кокорин не сыграет с "Зенитом" из-за нового повреждения.
Кафельников: очередная травма Кокорина? Может быть, это связано со слухами, что он хочет сменить клуб
Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал повреждение форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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