— Да, несколько раз возникали варианты с тремя клубами. Ни для кого не секрет — это были "Зенит", "Локомотив" и "Спартак". Он всегда, без всяких сомнений, говорил: "Россия? Да, с удовольствием". Сейчас он не очень доволен тем, что происходит вокруг него. Он привык к ежедневной творческой работе, Он скучает по футболу. Поэтому я думаю, что это возможный вариант, — рассказал агент в интервью "СЭ".
Варга отметил, что с "Динамо" он связан ещё со времён Льва Яшина. Его очень беспокоит та ситуация, которая происходила в клубе, к примеру, вылет в ФНЛ. Он рассказал, что как только приезжает в Москву, то сразу идёт на могилу прославленного вратаря, а сам он дружит со вдовой Яшина. Жену Варги в детстве отец водил на матчи "Динамо", поэтому для агента этот клуб особенный.
70-летний Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год, приведя команду к выигрышу 17 трофеев.
Варга: я думаю, что вариант Венгера в "Динамо" возможен
Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что наставник Арсен Венгер получал предложения из России.
Фото: Getty Images
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