"Давайте забудем про перчатку "Зениту". Зачем так много об этом говорить. Мы выбыли на один сезон, когда заняли седьмое место, а так мы же всегда конкурировали с ними.
Мы не конкурируем конкретно с "Зенитом". Мы набираем очки и смотрим, сколько нужно, чтобы стать чемпионами", - передает слова хавбека "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня, 3 октября, в 19:00 по Москве начнется встреча "Спартака" и "Зенита" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне чемпионата России Зобнин, играя на позиции правого защитника, провел за "Спартак" 9 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей и получил 3 желтые карточки.
Зобнин - о перчатке "Зениту": давайте забудем про нее. Мы выбыли на один сезон, а так всегда с ними конкурировали
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал высказывание генерального директора "красно-белых" Шамиля Газизова о перчатке "Зениту" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
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