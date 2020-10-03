Сегодня день рождения у одного из наших лидеров Николы Влашича! Happy Birthday @NikolaVlai! ?? pic.twitter.com/YTPzEDvbFL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 4, 2020
Полузащитнику ЦСКА Влашичу исполнилось 23 года
ЦСКА поздравил хорватского полузащитника Николу Влашича с днем рождения.
Хорватскому хавбеку ЦСКА Николе Влашичу сегодня исполнилось 23 года. Официальный твиттер "армейцев" поздравил Николу с этой датой.
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