"Интрига в чемпионате сохраняется. После окончания перерыва нас ждёт интересный футбол. Тем более "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" будут играть в еврокубках. Предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, что после 10-и туров "Зенит" и "Спартак" с 21 очками делят первую строчку в Российской Премьер-Лиге. Всего на 2 очка меньше у московского ЦСКА. Далее в таблице следуют "Ростов" и "Сочи", которые сегодня, 4 октября, проведут очную встречу. Начало матча - в 16:30 по Москве.
Медведев: предлагаю всем вместе болеть за наши клубы на международной арене
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о чемпионской интриге в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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