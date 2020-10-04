Агент Деулофеу заявил, что ведет переговоры с "Локомотивом" по аренде игрока

Альберт Ботинес, агент нападающего "Уотфорда" Жерара Деулофеу, сообщил, что его клиент действительно может продолжить карьеру в России.

Фото: ФК "Уотфорд"