"Жерар действительно может перейти в "Локомотив". Если это случится, то это будет аренда. Сейчас мы ведем переговоры", - передает слова агента Sport24.
Ранее об интересе "Локомотива" к Деулофеу писал журналист The Sun Данкан Каслз.
26-летний полузащитник является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне чемпионата Англии хавбек провел 28 матчей, забил 4 гола, один из которых с пенальти, и сделал 5 результативных передач.
Агент Деулофеу заявил, что ведет переговоры с "Локомотивом" по аренде игрока
Альберт Ботинес, агент нападающего "Уотфорда" Жерара Деулофеу, сообщил, что его клиент действительно может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Уотфорд"
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