Кульчий - о матче с "Краснодаром": "Динамо" сыграло лучше и справедливо победило

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Кульчий поделился мнением о матче 10-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
"Довольны содержанием игры и результатом. Ребята большие молодцы, сыграли строго, как договаривались, выходили в атаку и в защите сидели. Мы сыграли лучше, чем "Краснодар", и победили справедливо", - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что встреча "Динамо" и "Краснодара" завершилась победой "бело-голубых" со счетом 2:0. В составе хозяев отличились полузащитники Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой, для которого этот гол стал дебютным в новой команде.

После победы над "Краснодаром" "Динамо" с 17 очками расположилось на 6 строчке. "Быки" же с 15 очками занимают 8 место в Российской Премьер-Лиге.

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Теги: Кульчий Динамо Краснодар
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