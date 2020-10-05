Хачатурянц: Турбин потерял контроль за матчем "Сочи" — "Ростов"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Евгений Турбин получил неудовлетворительную оценку по итогам матча "Сочи" — "Ростов".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
— Мы ждем письмо от "Ростова". Если оно будет, то мы, безусловно, будем рассматривать его на ЭСК. Арбитр получил низкую оценку. Это как раз тот случай, когда налицо была потеря контроля над игрой, — рассказал Хачатурянц в интервью РИА Новостям.

Напомним, матч 10-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов" прошёл вчера, 4 октября. Игра завершилась в пользу хозяев 4:2. По ходу матча Турбин удалил с поля полузащитника гостей Матиаса Норманна за вторую жёлтую карточку, а также тренера Валерия Карпина, который получил красную карточку после завершения матча.

Руководитель "Сочи" Борис Ротенберг ранее заявил, что не увидел предвзятости в работе Турбина.

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Теги: Сочи Ростов Турбин Хачатурянц Карпин Норманн Ротенберг Б
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