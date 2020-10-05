Лесовой: даже не было сил радоваться после матча в раздевалке, потому что мы все отдали на поле

Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой дал интервью после победы над "Краснодаром" (2:0) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
— Впечатления только положительные, но даже не было сил радоваться после матча в раздевалке, потому что все силы мы отдали на поле. Каждый выкладывался, поэтому мы и победили.

Как команда поздравила с первым голом? Как и везде поздравляют, обычно. Подбодрили, все рады за меня. Спасибо большое, что коллектив так принял.

Атмосфера на матче была супер, болельщики тоже. Ультрас поддерживали нас всю игру, гнали вперёд, все понимали значимость этого матча, тем более, сейчас пауза на игры сборных, всем хотелось уйти с хорошим настроением, — рассказал футболист пресс-службе клуба.

22-летний Лесовой выступает за "Динамо" с лета текущего года, перейдя из тульского "Арсенала" за 1,8 млн евро. За московский клуб в чемпионате России полузащитник провёл три матча и забил гол.

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Теги: Динамо Краснодар Лесовой
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