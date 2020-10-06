Гендиректор "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по трансферной кампании своего клуба.
- На какой стадии переговоры с Венделом? На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берем игроков, то ждем их выступления в Лиге чемпионов, - передает слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Соперниками петербургского клуба в группе Лиги чемпионов стали дортмундская "Боруссия", римский "Лацио" и "Брюгге". Первый матч в ЛЧ "Зенит" проведет на своем поле против бельгийского клуба 20 октября.
Гендиректор "Зенита" Медведев: переговоры с Венделом на продвинутой стадии
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переговоры по трансферу полузащитника "Спортинга" Маркуса Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
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