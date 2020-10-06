Васильев высказался о несостоявшемся назначении на пост гендиректора "Спартака" после увольнения Цорна

Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал, почему не состоялось назначение на аналогичную должность в "Спартаке" после увольнения Томаса Цорна.

Фото: ФК "Монако"