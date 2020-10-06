"Я для себя решил заняться новой деятельностью. Мне предложили, но я отказался? Я такого не говорил. Я свой выбор сделал. "Спартак" сделал свой, пригласив Газизова. В серьёзном ключе такого вопроса просто не было – ни с одной, ни с другой стороны", - передает слова Васильева "Чемпионат".
Напомним, что в настоящее время должность генерального директора московского "Спартака" занимает Шамиль Газизов, ранее работавший в "Уфе". После 10-и туров "красно-белые" имеют в своем активе 21 очко и делят с петербургским "Зенитом" первую строчку в Российской Премьер-Лиге.
Васильев высказался о несостоявшемся назначении на пост гендиректора "Спартака" после увольнения Цорна
Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев рассказал, почему не состоялось назначение на аналогичную должность в "Спартаке" после увольнения Томаса Цорна.
Фото: ФК "Монако"
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