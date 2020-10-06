Ранее 45-летний французский специалист тренировал "Нюрнберг", "Вольфсбург", "Аполлон" и австрийский ЛАСК. Сообщается, что "динамовцы" должны сделать окончательный выбор из нескольких кандидатур в ближайшие дни.
После 10-и туров "Динамо" с 17 очками расположилось на 6 строчке в РПЛ. Следующий матч "бело-голубые" проведут на выезде против московского ЦСКА.
Источник: "Спорт-экспресс"
Исмаэль является одним из кандидатов на пост тренера "Динамо"
Валериен Исмаэль является одним из кандидатов на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Вольфсбург"
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