Место Евсеева может занять наставник "Велеса" Алексей Стукалов.
"Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно будет ли это отставка или уход по собственному желанию", - сообщает "Чемпионат".
После 10-и туров "Уфа" с 6 очками занимает 15 место в РПЛ. "Велес" же под руководством Стукалова после 13-и матчей в Футбольной национальной лиге расположился на 5 строчке с 25 очками.
Евсеев может покинуть "Уфу". На его место претендует тренер клуба ФНЛ
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может покинуть клуб.
Фото: ФК "Уфа"
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