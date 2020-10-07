На ней присутствует Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после травмы, а также защитник Георгий Джикия и вратарь Маринату Гилерме, у которых был выявлен сомнительный тест на коронавирус.
Напомним, россияне проведут товарищеский матч с Швецией, а также две игры Лиги Наций против Венгрии и Турции.
"Cемейное". Опубликована командная фотография сборной России
Пресс-служба сборной России опубликовала командную фотографию.
Фото: сборная России
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