"Самый главный вопрос для меня был – центральный нападающий. Нам нужен был забивной форвард. Мое первое желание – Марио Манджукич. Я не знаю, почему не получилось. Появилась возможность взять Зе Луиша. И очень быстро оформили трансфер", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что бывший нападающий "Баварии" и "Ювентуса" Марио Манджукич был близок к переходу в "Локомотив" в летнее трансферное окно, однако стороны не договорились по финансовой части контракта.
Вчера, 6 октября, "железнодорожники" объявили о подписании контракта с экс-форвардом московского "Спартака" Зе Луишем.
Николич: нужен был забивной форвард. Хотел Манджукича, не знаю, почему не получилось
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал трансферную компанию московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
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