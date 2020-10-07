"Я не знаю, почему с переходом не получилось. Жаль, что Кузяев не с нами. Мы говорили по телефону. Я был бы счастлив, если бы он был с нами, но сейчас это уже история", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Кузяев был близок к подписанию трехлетнего контракта с "Локомотивом", однако позже петербургский "Зенит" объявил о возвращении полузащитника. За "сине-бело-голубых" хавбек выступал с 2017 по 2020 год.
"Локомотив" после 10-и туров имеет в своем активе 18 очков и занимает 5 место в Российской Премьер-Лиге.
Николич: я был бы счастлив, если бы Кузяев перешел в "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился мнением о несостоявшемся переходе в московский клуб полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Локомотив"
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