— Будем биться за победу в РПЛ. У нас есть хорошая атмосфера, дисциплина, готовы каждый раз биться на поле. Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас сказать. Но для меня всегда цель — это первое место, — рассказал специалист в эфире телеканала "Матч ТВ".
Николич заявил, что когда он подписывал контракт с "Локомотивом", ему ставили задачу быть среди лидеров. Но для него это мало и он хочет быть первым.
Напомним, сербский специалист возглавил команду 1 июня 2020 года. Он пришёл на пост на следующий день после окончания контракта Юрия Сёмина. Николич руководил командой в оставшихся восьми матчах прошлого чемпионата, приведя команду ко второму месту.
В текущем сезоне "Локомотив" после десяти туров идёт пятым с 18 очками.
Николич: "Локомотив" будет биться за чемпионство
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал цели команды на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
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