— Я тоже об этом думал. Скажу сразу — разговоры, будто в травмах Кокорина виноват массажист Сергей Колесников не имеет под собой основания. Я с ним хорошо знаком, он же в "Зените" работал. Большой профессионал, мастер своего дела. Плюс великолепные человеческие качества, потрясающее чувство юмора. Такой массажист — находка для любой команды, — рассказал Радимов в интервью "СЭ".
Радимов рассказал, что Кокорин рвал "кресты", долго восстанавливался, а затем была тюрьма, где он провёл 11 месяцев. Для мышц, которые привыкли к нагрузкам, такие вещи просто так не проходят. Он вспомнил Мамаева, который тоже страдает от травм.
Напомним, 29-летний Кокорин пополнил состав "Спартака" на правах свободного агента, как только завершился контракт с Зенитом". За новый клуб россиянин провёл три матча, а также получил две травмы.
Радимов: разговоры, будто в травмах Кокорина виноват массажист Колесников не имеют под собой основания
Главный тренер "Зеита-2" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с травмами нападающего "Спартака" Александр Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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