Экс-полузащитнику и тренеру "Ростова" Михаилу Осинову исполнилось 45 лет

С юбилеем, Михаил Святославович ???? ??? 8 октября день рождения празднует тренер нашей команды Михаил Осинов. Ему исполняется 45 лет. Михаил Святославович рекордсмен «Ростова» по количеству проведённых игр в чемпионате России, на протяжении 5-ти сезонов был капитаном команды. ??? ??? От души поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, ярких побед с клубом и семейного счастья ?