УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадиона. Встреча между командами России и Швеции пройдет на стадионе "ВЭБ Арена", вместимость которой 30 457 зрителей, но РФС решил сократить квоту.
На матч будет допущено 5 000 зрителей. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.
Источник: ТАСС
РФС сократил разрешенную квоту зрителей на матче Россия - Швеции до 5 тысяч
Российский футбольный союз принял решение сократить разрешенную УЕФА квоту зрителей на товарищеском матче Россия - Швеция.
Фото: Reuters
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