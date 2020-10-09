Источник: Бувач отговорил руководство "Динамо" назначить на пост тренера Бердыева

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач посчитал, что Курбан Бердыев — неподходящая кандидатура на пост наставника команды.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщается, Бувач сумел отговорить руководство "сине-белых" подписать Бердыева, который числился основным претендентом на вакантный пост.

Теперь главным кандидатом является Сандро Шварц, который знаком Бувачу по "Майнцу". По сведениям, ещё одним вариантом является экс-наставник "Вольфсбурга" Исмаэль.

Напомним, предыдущий наставник "Динамо" Кирилл Новиков покинул команду после поражения от "Химок" (0:1) в девятом туре РПЛ.

Источник: Metaratings.

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Теги: Динамо Бердыев Бувач Шварц
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