Как сообщается, Бувач сумел отговорить руководство "сине-белых" подписать Бердыева, который числился основным претендентом на вакантный пост.
Теперь главным кандидатом является Сандро Шварц, который знаком Бувачу по "Майнцу". По сведениям, ещё одним вариантом является экс-наставник "Вольфсбурга" Исмаэль.
Напомним, предыдущий наставник "Динамо" Кирилл Новиков покинул команду после поражения от "Химок" (0:1) в девятом туре РПЛ.
Источник: Metaratings.
Источник: Бувач отговорил руководство "Динамо" назначить на пост тренера Бердыева
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач посчитал, что Курбан Бердыев — неподходящая кандидатура на пост наставника команды.
Фото: ФК "Рубин"
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