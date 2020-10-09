Российская команда разгромила соперника со счетом 4:0. Чалов забил в этой игре два мяча.
"Эйфории нет от победы над Эстонией. Все понимают, что впереди самый важный матч. Если выиграем, то, скорее всего, выйдем на Евро. Готовимся к Латвии с максимальной концентрацией", - передает слова Чалова пресс-служба Российского футбольного союза.
После 9-и матчей молодежная сборная России с 20-ю очками возглавляет 5-ю группу отбора на Евро.
Чалов: эйфории нет, впереди самый важный матч
Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов подвел итог матча отбора Евро-2021 с Эстонией.
Фото: сборная России
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