"Скорости уже не хватало, но техника осталась той же". Ордец — об игре против Роналдиньо

Защитник "Динамо" Иван Ордец вспомнил игру против Роналдиньо в годы выступления за "Шахтер".
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
— Это был матч с "Флуминенсе" на Florida Cup. Роналдиньо вышел на замену минут на тридцать и тут же отдал голевой пас. Я сразу вспомнил, как он возил всех в "Барселоне". Ему было тридцать пять, скорости уже не хватало, но техника осталась той же, что и в молодости. Это что-то нереальное — на грани фантастики, — рассказал Ордец в интервью vtbrussia.

28-летний Ордец — воспитанник "Шахтера", в структуре которого пробыл более девяти лет. За первую команду дончан украинец провёл 99 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

40-летний Роналдиньо завершил карьеру. Всего за карьеру он провёл 543 матча, забил 197 голов, отдал 162 голевые передачи. Также бразилец стал обладателем Золотого Мяча и победителем чемпионата мира.

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Теги: Динамо Шахтер Ордец Роналдиньо
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