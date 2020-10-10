— Решать тренеру, тем более, Черчесов все знает по поводу вратарской психологии. Я уверен, что поставят лучшего на данный момент вратаря, — рассказал Булыкин в интервью "СЭ".
Напомним, 21-летний Сафонов вчера получил вызов в сборную Россию. Он впервые был вызван в первую команду страны, приехав в расположение после матча квалификации к молодёжному чемпионату Европы 2021 против Эстонии (4:0).
Завтра, 11 октября, россияне проведут матч Лиги Наций против Турции.
Булыкин: в матче с Турцией Черчесов поставит лучшего на данный момент вратаря
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Матвей Сафонов не обязательно должен выходить в стартовом составе завтрашнего матча с Турцией.
Фото: Getty Images
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