Евсеев рассказал, каких трёх футболистов "Спартака" хотел видеть в "Уфе"

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что хотел видеть в команде сразу троих игроков "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
— Когда все началось, я разговаривал с Шамилем Газизовым. Мы встречались сперва в начале, а потом в конце августа — и когда он приезжал в Уфу, и когда я был в Москве. Я сразу сказал, что на месте ушедшего в "Динамо" Даниила Фомина вижу Артема Тимофеева. Оказался бы он у нас — на сто процентов уверен, что результат сегодня был бы другим. Также хотел, чтобы в "Уфу" пришли Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев, — рассказал Евсеев в интервью "СЭ".

В прошлом сезоне 23-летний Даниил Фомин сыграл за "Уфу" 29 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Затем клуб продал россиянина в московское "Динамо" за 3,5 млн евро.

26-летний Тимофеев выступает в системе "Спартака" с 2012 года. Прошлый сезон и половину позапрошлого футболист отыграл в составе "Крыльев Советов", проведя за клуб 34 матча, забив гол и отдав две голевые передачи. Текущую кампанию полузащитник проводит за грозненский "Ахмат".

23-летний минувший сезон также отыграл в аренде, только в "Тамбове". В 18 матчах за тамбовчан футболист забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Вадим Евсеев покинул "Уфу" по согласию сторон несколько дней назад. Новым наставником клуба стал Рашид Рахимов.

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Теги: Спартак Уфа Евсеев Газизов Тимофеев Мелкадзе Фомин Гулиев
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