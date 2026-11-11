"Манчестер Юнайтед" может возглавить главный тренер сборной США

Аргентинский специалист может вернуться в чемпионат Англии.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с представителями главного тренера сборной США Маурисио Почеттино о возможном назначении на пост наставника команды.



По данным источника, стороны близки к соглашению с 54-летним аргентинским специалистом, однако все упирается в окончательное решение по будущему в клубе Майкла Кэррика.



По итогам 10 туров АПЛ команда Кэррика набрала всего 8 очков и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. На данном этапе чемпионата "МЮ" одержал лишь одну победу.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



АПЛ