Андреев выделил лучшего форварда РПЛ: настоящая машина

Футбольный функционер Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info высказался о лучшем нападающем РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"

«Лучший нападающий РПЛ – Кордоба из «Краснодара». Он просто настоящая машина, когда в форме.

Уже многие поняли, что против него тяжело играть. Также выделю Тюкавина из «



В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за « Уже многие поняли, что против него тяжело играть. Также выделю Тюкавина из « Динамо » и Даку, но жаль, что он так мало играет в «Спартаке», - сказал Андреев.В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за « Краснодар » во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт форварда с южанами рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 33-летнего колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.