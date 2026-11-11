Андреев выделил лучшего форварда РПЛ: настоящая машина

«Лучший нападающий РПЛ – Кордоба из «Краснодара». Он просто настоящая машина, когда в форме.
Уже многие поняли, что против него тяжело играть. Также выделю Тюкавина из «Динамо» и Даку, но жаль, что он так мало играет в «Спартаке», - сказал Андреев.
В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за «Краснодар» во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт форварда с южанами рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 33-летнего колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.