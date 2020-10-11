— Думаю, он сможет адаптироваться к российскому чемпионату. Если говорить о риске повторения истории с Шюррле, то, мне кажется, это вообще две разные истории. Посмотрим, как будет проявлять себя футболист, но мотивация для этого у него есть, — рассказал Гунько в интервью "СЭ".
Гунько отметил, что Мозес — футболист высокого класса с определенным набором качеств.
Сообщается, что 29-летний Мозес прошёл медобследование для "Спартака" и в скором времени может стать футболистом "красно-белых". Москвичи должны арендовать футболиста с дальнейшей опцией выкупа.
В прошлом сезоне Шюррле выступал за "Спартак" на правах аренды, однако не сумел проявить себя, а в конце сезона и вовсе завершил карьеру.
"Это две разные истории". Гунько — о трансферах Мозеса и Шюррле
Бывший тренер системы "Спартака" Дмитрий Гунько прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Челси" Виктора Мозеса в команду.
Фото: ФК "Химки"
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