Марков: участие "Краснодара" в Лиге чемпионов сыграло большую роль в моем переходе

Нападающий Евгений Марков, перешедший в "Краснодар" из "Динамо", поделился эмоциями от первых дней в новой команде.
Фото: ФК "Динамо"
"Впечатления самые хорошие, база клуба впечатляет. То, что тут построили - это очень высокий уровень.

Рад, что присоединился к команде с высокими задачами, амбициями. Хочу добиться самых высоких результатов.

Большую роль сыграло участие "Краснодара" в Лиге чемпионов. К этому стремятся все футболисты. Когда услышал предложение от "Краснодара", долго не думал.

Я готов к борьбе с Ари и Бергом за основной состав, для этого я и приехал. Цель проста - выходить и забивать в каждом матче, доказывать, что не зря меня выбрал "Краснодар", - рассказал Марков в интервью клубной пресс-службе.

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Теги: Марков Краснодар Лига чемпионов
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