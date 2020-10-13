"Не стоит верить слухам. Наш спортивный директор продолжает работу в клубе, никаких переговоров ни с кем не ведет, его контракт как минимум до конца сезона, и мы вместе работаем над поставленными задачами", - сказал Медведев.
Ранее появилась информация, что Рибалта может стать спортивным директором "Ювентуса".
Рибалта работает в "Зените" с лета 2018 года. Также он занимал должность менеджера в "Ювентусе" с 2012 по 2017 год.
Источник: Sport24
Гендиректор "Зенита": Рибалта не ведет никаких переговоров с другими клубами
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном уходе спортивного директора клуба Хавьера Рибалты.
Фото: ФК "Зенит"
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