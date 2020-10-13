Вратарь юношеской сборной России перешел в "Динамо"

?Иван Будачёв — в «Динамо»



19-летний вратарь юношеской сборной России перешёл в наш клуб из «Ленинградца». За команду из Санкт-Петербурга Иван провёл во всех турнирах 27 матчей — 13 на ноль.



Желаем Ване удачи и побед в составе «Динамо»!



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