Вратарь юношеской сборной России перешел в "Динамо"

?Иван Будачёв — в «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 13, 2020
19-летний вратарь юношеской сборной России перешёл в наш клуб из «Ленинградца». За команду из Санкт-Петербурга Иван провёл во всех турнирах 27 матчей — 13 на ноль.
Желаем Ване удачи и побед в составе «Динамо»!
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Голкипер заключил контракт с бело-голубыми на 5 лет.
Будачев регулярно вызывался в юношеские сборные России. По оценке портала transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 225 тысяч евро.
Источник: "твиттер" ФК "Динамо"