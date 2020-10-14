— Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча "Сочи" — "Ростов", поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ, — рассказал Хачатурянц в интервью РИА Новостям.
Напомним, судейством Турбина в игре "Сочи" — "Ростов" возмущался наставник дончан Валерий Карпин. Турбин удалил у "Ростова" Норманна за вторую желтую карточку при равном счёте. В итоге, клуб проиграл 2:4.
Судья матча "Сочи" — "Ростов" Турбин отстранен от игр в РПЛ
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении судьи Евгения Турбина от игр РПЛ.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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