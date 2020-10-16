— Приход Мозеса сделает "Спартак" более вариативным, так что это плюс для клуба. Сюда многие рады приехать, чтобы заработать. Сейчас откопают кого-нибудь еще, поделят, попилят — и все. Cейчас команда идет в группе лидеров, в неё легче вливаться, — рассказал Мостовой в интервью "Все про спорт".
Мостовой выразил недоумение тем фактом, что Зобнина использовали на правом фланге обороны. Он считает, что Тедеско мог использовать Ещенко, хоть тот уже и является ветераном.
Напомним, 29-летний Мозес перешёл в "Спартак" на правах аренды вчера из "Челси". Игрок был арендован на год с возможностью выкупа. Сегодня футболист прилетел в Россию.
Мостовой — об аренде Мозеса: сюда многие рады приехать, чтобы заработать
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника Виктора Мозеса в "Спартак".
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!