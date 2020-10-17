"Динамо" арендовало Варелу

?? «Динамо» арендовало Гильермо Варелу— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020
Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.
? Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!
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Ранее 27-летний уругвайский футболист выступал за "Манчестер Юнайтед", "Айнтрахт" и вторую команду мадридского "Реала".
"Динамо" после 10-и туров имеет в своем активе 17 очков и занимает 6 место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "твиттер" ФК "Динамо"