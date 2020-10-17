"Повлиял ли лимит на трансферы? Это как климат: хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Но пока живем в тех условиях, которые есть.
Чистяков же вне заявки на Лигу чемпионов из-за того факта, что согласовать трансфер получилось после закрытия европейского окна", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, что в летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили защитники Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков, а также хавбек Вендел.
Сине-бело-голубые после 11-и туров с 24-я очками возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым московский "Спартак" по дополнительным показателям.
Во вторник, 20 октября, "Зениту" предстоит стартовая игра группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Начало матча - в 19:55 по Москве.
Гендиректор "Зенита": лимит как климат — хотелось бы его поменять, но не получается
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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