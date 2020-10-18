Сын Черчесова потерял сознание во время матча из-за удара коленом в голову

Вратарь "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов получил серьезную травму в матче с "Родиной".
Фото: "Олимп-Долгопрудный"
Игра проходит в рамках 12-го тура ПФЛ.

26-летний вратарь получил удар коленом в голову. Он потерял сознание и с поля был увезен в больницу на "скорой".

Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Источник: Sport24.

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Теги: Сборная России Черчесов Родина Олимп-Долгопрудный Черчесов С ПФЛ
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