Игра проходит в рамках 12-го тура ПФЛ.
26-летний вратарь получил удар коленом в голову. Он потерял сознание и с поля был увезен в больницу на "скорой".
Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Источник: Sport24.
Сын Черчесова потерял сознание во время матча из-за удара коленом в голову
Вратарь "Олимпа-Долгопрудного" Станислав Черчесов получил серьезную травму в матче с "Родиной".
Фото: "Олимп-Долгопрудный"
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