Cайманов: "Рубин" не требует переигровки матча с "Краснодаром", но готов дойти до Лозанского суда

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что клуб не просит от РФС переиграть матч с "Краснодаром" (1:3).

Фото: "Бизнес Online"