— Я хочу, чтобы все нас правильно поняли. Да, мы подали протест в КДК РФС. Но наша цель – не переигровка матча. Разговор не идёт о переигровке матча, а о том, чтобы РФС в лице своих дисциплинарных органов дал оценку эпизоду. Ошибку нужно признать. Если её не признают, то все бесполезно.
Сайманов рассказал, что в российский футбол были специально приглашены зарубежные специалисты, чтобы они могли обучить всех пользованию системой VAR, написали протокол, по правилам которого обучали судей, а в итоге в Тинькофф Российской Премьер-лиге получается так, что после перерыва в первом матче чемпионата допускается грубое нарушение ВАР.
— Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола ВАР не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозанского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены, — рассказал Сайманов в интервью "Бизнес Online".
Напомним, на 43-й минуте матча защитник казанцев Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья матча Михаил Вилков нарушения не заметил, продолжив игру. Матч был остановлен только после фола Егора Сорокина на Джордже Деспотовиче, который произошёл на другой половине поля. В эту паузу Вилков показал желтую карточку главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву. После этого прозвучал свисток, по которому игроки "Рубина" разыграли мяч. После этого Вилков показал, что игроки "Рубина" разыграли штрафной по катящемуся мячу, однако источник сообщает, что мяч был неподвижен. Т.е, если мяч был разыгран не правильно, то эпизод с Самошниковым ещё не заигран. После этого Вилков пошёл смотреть VAR, назначив пенальти в ворота "Рубина".
Cайманов: "Рубин" не требует переигровки матча с "Краснодаром", но готов дойти до Лозанского суда
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что клуб не просит от РФС переиграть матч с "Краснодаром" (1:3).
Фото: "Бизнес Online"
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