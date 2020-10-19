— Семин позвонил тренеру "Говерлы" и позвал меня в Россию. Он великий тренер и очень хороший человек, благодаря которому я встретил жену. Если бы он не позвал меня в Саранск, мы бы не познакомились с Кристиной, — рассказал футболист в интервью Sport24.
30-летний Ле Таллек недавно получил российское гражданство. Он выступал за "Мордовию" с 2014 по 2016 год, проведя за команду 46 матчей и забив гол.
73-летний Сёмин тренировал саранский клуб с 2014 по 2015 год. Далее в его карьере были "Анжи" и московский "Локомотив".
Ле Таллек: благодаря Семину я встретил жену
Полузащитник "Монпелье" Дамьен ле Таллек вспомнил совместную работу в "Мордовии" с Юрием Сёминым.
Фото: ФК "Мордовия"
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