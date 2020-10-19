Джорджевич: вчера выиграли и я жду не дождусь каждую следующую игру

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич поделился воспоминаниями о восстановлении после тяжелой травмы.
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18 Октября 2019. Игра Ахмат-Локо: попытка дриблинга и темнота ... операция, боль, месяцы проходят, снова учусь ходить, легкий бег, более быстрый бег, и все время с той же мечтой, чтобы снова вернуться на поле. 365 дней спустя я снова здесь. Готов принести счастье себе и всем, кто меня любит. Пять месяцев назад у меня появилась еще одна мотивация, два красивых глаза, которые смотрят на меня, и я не могу их разочаровать. Огромное спасибо всем, кто был со мной в самый трудный момент в моей карьере, людям, которые действительно продолжали верить в меня и поддерживали меня. Доктору Кугату и его сотрудникам, Мики, Исакку, Альберто, Ивану, Никите! И, конечно же, огромная благодарность моей самой большой поддержке на протяжении всей моей жизни, моей любви Йоване, моим родителям, моему брату, моим друзьям. Мы вчера выиграли, трава пахнет прекрасно и я жду не дождусь каждую следующую игру! Спасибо, Тула!

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В матче 11-го тура РПЛ "Арсенал" обыграл "Урал" со счетом 1:0.

26-летний Джорджевич выступает за тульскую команду на правах аренды. Соглашение действует до конца сезона. Его права принадлежат "Локомотиву".

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Теги: Джорджевич Арсенал
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