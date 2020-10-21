Погребняк рассказал, когда планирует завершить карьеру

Нападающий "Урала" Павел Погребняк рассказал о своих ближайших планах.
Фото: ФК "Урал"
"Я не насытился, хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол с друзьями, партнерами по бизнесу, на довольно-таки профессиональном уровне. Наверное, сейчас я на 80 процентов могу сказать, что этот сезон будет для меня последним в карьере", - приводит слова Погребняка пресс-служба клуба.

Напомним, что 36-летний форвард несколько дней назад подписал контракт с "Уралом".

Погребняк выступал ранее за "Урал" с 2018 по 2020 год, проведя за клуб 33 матча, забив восемь мячей.

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Теги: Урал Погребняк
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