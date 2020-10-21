Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Несмотря на поражение, "Спартак" всё равно преодолел групповой этап и вышел в плей-офф турнира.
В этом матче Тедеско задействовал целую группу молодых игроков. Как признался тренер, он остался доволен их вкладом.
"Мы хотели выиграть, но главная задача была пройти в Кубке России дальше. Мы вышли из группы с первого места. Понравилось, как ребята сыграли, много молодых было задействовано. Это был очень тяжёлый матч. Много молодых вышло, потому что была такая возможность", - цитирует Тедеско РИА "Новости".
Тедеско: понравилось, как ребята сыграли с "Енисеем"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча Кубка России с "Енисеем".
Фото: ФК "Спартак"
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