"Спартак" потерпел поражение в Красноярске, уступив со счётом 0:1. Несмотря на поражение, москвичи вышли в плей-офф турнира.
В Красноярске тренерский штаб "Спартака" задействовал сразу нескольких молодых футболистов. При этом некоторые игроки основы остались в Москве. В их числе был звёздный новичок команды Виктор Мозес.
"Не только Мозеса не было на игре. Не было (Алекса) Крала, Айртона и других, они остались дома готовиться к матчу с "Краснодаром". Мозес работает в Москве с тренером по физподготовке", - цитирует Тедеско РИА "Новости".
Тедеско рассказал, почему Мозес не полетел со "Спартаком" на матч с "Енисеем"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие целой группы игроков основного состава на матче Кубка России с "Енисеем".
Фото: ФК "Спартак"
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