Специалисты вместе работали в тульском "Арсенале".
42-летний Семшов завершил игровую карьеру летом 2014 года, проведя за карьеру 489 матчей, забил 112 голов и отдав 71 голевую передачу.
С января 2017 года входил в тренерский штаб тульского клуба, находясь в команде при Кирьякове, Божевиче и Черевченко.
Источник: "Чемпионат".
Семшов станет помощником Черевченко в "Химках"
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов войдёт в тренерский штаб Игоря Черевченко в "Химках".
Фото: РИА Новости/Андрей Варанков
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