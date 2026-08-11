Пильгуй призвал "Динамо" больше не держать молодежь в запасе: пришло время

"В первую очередь понравилась наша молодежь — Окишор и Маринкин. Не случайно второй забил важнейший мяч, первый два ассиста отдал. Давно пришло время их ставить безо всяких "но". Вот сейчас ребята вышли и подтвердили", — сказал Пильгуй.
При этом бывший голкипер не согласился с мнением, что встреча могла завершиться нулевой ничьей. Он обратил внимание, что бело-голубые в итоге сумели трижды поразить ворота соперника.
Матч третьего тура РПЛ между московским и махачкалинским "Динамо" завершился со счетом 3:1.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info