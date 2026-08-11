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Пильгуй призвал "Динамо" больше не держать молодежь в запасе: пришло время

В интервью Rusfootball.info легендарный динамовец Владимир Пильгуй выделил молодых футболистов московского "Динамо" после победы над махачкалинскими одноклубниками.
Фото: ФК "Динамо"
Особенно Пильгуй отметил Виктора Окишора и Андрея Маринкина, которые получили игровое время и внесли весомый вклад в результат команды. Маринкин открыл счет, а Окишор отметился двумя результативными передачами.

"В первую очередь понравилась наша молодежь — Окишор и Маринкин. Не случайно второй забил важнейший мяч, первый два ассиста отдал. Давно пришло время их ставить безо всяких "но". Вот сейчас ребята вышли и подтвердили", — сказал Пильгуй.

При этом бывший голкипер не согласился с мнением, что встреча могла завершиться нулевой ничьей. Он обратил внимание, что бело-голубые в итоге сумели трижды поразить ворота соперника.

Матч третьего тура РПЛ между московским и махачкалинским "Динамо" завершился со счетом 3:1.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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